Küçükçekmece’de Akit Medya grubunun içerisinde bulunduğu 11 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı. Yoğun dumanın oluştuğu ve çevre binaların duman nedeniyle boşaltıldığı yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yangın Küçükçekmece’de Dereboyu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Akit Medya grubunun da içerisinde bulunduğu 11 katlı bir binanın bodrum katındaki depoda bulunan tekstil malzemeleri tutuştu. Bodrum kattan yükselen dumanlar, kısa sürede tüm binayı sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun dumanlar nedeniyle çevredeki iş yerleri de boşaltıldı. İtfaiyenin yoğun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı. Maddi hasarın meydana geldiği yangında herhangi bir yaralanma yada can kaybı yaşanmadı.