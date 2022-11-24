Küçükçekmece’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, bir bakkalın kepengine ve dondurma dolabına çarptı. Kazada yaralanan olmazken, aracın kontrolden çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Küçükçekmece’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, bir bakkalın kepengine ve dondurma dolabına çarptı. Kazada yaralanan olmazken, aracın kontrolden çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Küçükçekmece Fatih Mahallede meydana geldi. İddiaya göre, direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü yol kenarındaki bakkalın kepengi ve dondurma dolabına çarptı. Kazada yaralanan olmazken sürücü ise aracı bırakıp kaçtığı ileri sürüldü. Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, incelemenin ardından sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı. Bakkalında maddi hasar meydana gelen Halil Güngör, “Gece saatleriydi, beni komşu aradı. Dükkan araba vurmuş dedi, ekipler buradaydı. Ben gelene kadar ekipler gereğini yapmışlar. Önce kepenklere vurmuş, oradan dolaba vurmuş, oradan gitmiş. Araç ters dönmüş, sürücü kaçmış” diye konuştu.