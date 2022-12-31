Küçükçekmece’de orta kolonu patlayan 24 yıllık binanın yıkımına başlandı.

Küçükçekmece’de orta kolonu patlayan 24 yıllık binanın yıkımına başlandı.

Küçükçekmece Gültepe Mahallesi’nde bulunan 1998 yılında yapılan binanın 1 Aralık 2022’de bodrum katındaki orta kolonu patlamıştı. Binanın risk oluşturması nedeniyle 12 daire tahliye edilmişti.

Yapılan incelemenin ardından ana taşıyıcı kolonlardan olan orta kolunun hasarlı olması nedeniyle tehlike oluşturan bina mühürlenmiş ve Küçükçekmece Belediyesi tarafından yıkım kararı alınmıştı.

Kararın ardından kentsel dönüşüm kapsamına alınan ve işlemleri biten binanın çevresinde bugün Küçükçekmece Belediyesi zabıta ekiplerince güvenlik önlemi alınarak yıkıma başlandı.