Küçükçekmece’de geçtiğimiz pazar günü kolonları patlayan ve yapılan incelemelerin ardından ağır hasarlı olduğu belirlenen bina tahliye ediliyor.

Küçükçekmece Maslak Ceşme caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın bodrum katında bulunan bir işyerinin kolonları geçtiğimiz pazar günü patladı.

İşyeri sahibi durumu üst katlarda bulunan ev sahiplerine ve Küçükçekmece Belediyesi ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelerek incelemeler de bulunan belediye ekipleri binanın ağır hasarlı olduğunu belirledi. Binada bulunan vatandaşları tahliye eden ekipler bodrum katında gerçekleştirdiği geçici güçlendirmenin ardından bugün daire sahiplerine ait eşyalar da binadan boşaltılmaya başlandı.Bina çevresinde güvenlik çemberi oluşturan ekipler, tahliye için girişlere kontrollü bir şekilde izin verdi.

Kolonlarda bulunan çatlağı iş yerinde bulunan kiracının şans eseri fark ettiğini belirten bina Gökben Yaman "Pazar günü binanın alt katında olan kiracı dükkandan bir şey almaya geldiğinde kolonun patlak olduğunu fark ediyor. Ev sahiplerine haber veriyor. O gün bina tahliye edildi. Binanın üst katlarında bir çatlak yok ama tahliye ediliyor. Eşyalarımız bir depoya kaldırılıyor. Zabıtalar eşlik ediyor tahliye işlemine asansörlü bir şekilde tahliye ediliyor. Küçükçekmece hep bu şekilde binaların altı su. Ama insanların gidecek yeri olmadığı için sesini çıkaramıyor" dedi.

Binanın 2000 yılında yapıldığını belirten İhsan Güven "Pazar sabahı baktığımızda kolonlar patlamıştı. Yetkililere gittik. Üniversiteden bir hoca geldi o da kontrol etti ve binanın ağır hasarlı olduğu belirlendi. Alttan güçlendirme yapıldı geçici olarak bugünde tahliye gerçekleştiriliyor. Kalacak yer bulamadık akrabaların yanında kalıyoruz bir ay içerisinde yıkılacak" dedi.