Küçükçekmece’de kız kaçırmak isteyen şahıslar ve kızın yakınları arasında kavga çıktı. 3 kişinin yaralandığı olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Küçükçekmece’de kız kaçırmak isteyen şahıslar ve kızın yakınları arasında kavga çıktı. 3 kişinin yaralandığı olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Kanarya Mahallesi Şahin Caddesi’nde yaşandı. İddiaya göre, bir şahıs, arkadaşıyla birlikte sevdiği kızı kaçırmak istedi. Mahalleye gelen şahıslarla kızın yakınları arasında önce arbede sonra da kavga çıktı. Kavgada kızın yakınlarından 3 kişi çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı. Şahıslar olayın ardında geldikleri araçla kaçtı. Yaşananlar güvenlik kameralarına da yansıdı.

İhbar üzerine olay yerinde çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk yardımı olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken kaçan şahıslar arama çalışmaları sürüyor.