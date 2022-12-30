EYT düzenlemesi sonrası Küçükçekmece’de vatandaşlar ikinci gününde de sabah saatlerinden itibaren SGK önünde sıraya girdi. Yoğunluk ikinci gününde de devam ediyor.

EYT düzenlemesi sonrası Küçükçekmece’de vatandaşlar ikinci gününde de sabah saatlerinden itibaren SGK önünde sıraya girdi. Yoğunluk ikinci gününde de devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çarşamba akşamı EYT’de yaş şartı olmayacağını ve ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağını belirtmişti. Düzenlemede SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı olmayacak Şartları sağlayan herkes emeklilik hakkından faydalanabileceğini de açıkladı. Karar, milyonlarca insan sevindirirken sabahın erken saatlerinde vatandaşlar prim günlerini hesaplatmak için SGK binaları önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Askerlik ve doğum borçlanmasını tamamlamak isteyen vatandaşlar Küçükçekmece SGK binası önüne geldi. Bina önünde oluşan EYT kuyruğu ikinci gününde de devam ediyor.

Kararı şimdi beklemediklerini anlatan Ahmet Bilginci, isimli vatandaş “EYT için buradayız. Biz bu kararı şimdi beklemiyorduk, seçim sonrasını için bekliyorduk. Tabi ki mutluyuz” diye konuştu.

Mehmet Zeki Arnus isimli vatandaş ise, “EYT için buradayız, günleri toplamak için bu kadar kısa zamanda beklemiyorduk. Karardan dolayı mutluyum” dedi.

Askerlik borçlanmasını düzenlemek için geldiğini anlatan Sadullah İnci, “EYT için geldik, benim Bağkur ile sigortamda çakışan günler var. onları ayıklamak için geldim, bir de askerlik borçlanması için geldim. Sabah sıra aldım, önümde 350 kişi vardı. Askerlik borçlanmam var onu yapacağım” şeklinde konuştu.