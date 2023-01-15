Dün akşam Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi’nde yaşanan olayda düğün salonunda çıkan kişilerin içerisinde bulunduğu otomobile silahlı saldırı düzenlenmiş, olayda araçta bulunan 3 kişi yaralanmıştı. Olaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde zanlılar, otomobile doğru defalarca ateş ederek olay yerinden kaçıyor. Olay sırasında çevrede büyük panik yaşanıyor.

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