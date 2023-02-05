Olay, 22.00 sıralarında Küçükçekmece ilçesi Kanarya Mahallesi Leykek Sokak’ta yaşandı. Bir binanın çatı kaplaması şiddetli rüzgar nedeniyle yerinden sökülerek uçtu. Çatı kaplaması parçalarının düştüğü noktada park halinde bulunan 2 araçta maddi hasar meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Küçükçekmece’de bir binanın çatı kaplaması şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. Çatı kaplamasının düştüğü noktada park halinde bulunan 2 araç hasar aldı.

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