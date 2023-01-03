Küçükçekmece’de bir kadına ait olan otomobil çalınarak Sultangazi’de yakılmış halde bulundu. Aracı yakılan kadın, emniyete giderek şikayette bulunurken aracın çalınma anlarıysa güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Küçükçekmece’de bir kadına ait olan otomobil çalınarak Sultangazi’de yakılmış halde bulundu. Aracı yakılan kadın, emniyete giderek şikayette bulunurken aracın çalınma anlarıysa güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, 2 Ocak Pazartesi gece saatlerinde Küçükçekmece Cennet Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi geldiği sokakta park halindeki otomobilin etrafını gözetledi. Bir süre sonra kimsenin olmadığını görünce otomobilin kapısını açmaya çalıştı. Bu sırada kamerayı fark eden şüpheli, vazgeçip kameranın görmediği açıdan aracın içine girdi. Şüpheli çaldığı araçla kaçarak kayıplara karıştı. Bir süre sonra polis ekipleri, araç sahibi Aslıhan Tetik’i arayarak, aracının Sultangazi ilçesi Gazi Mahallesinde yanmış vaziyette olduğunu söyledi. Bunun üzerine olay yerine kız kardeşiyle birlikte giden Tetik, aracın hurda yığınına döndüğünü gördü. Yapılan incelemenin ardından Tetik, kardeşiyle beraber karakola giderek şüpheli hakkında şikayette bulundu. Polis ekipleri, aracın çalınmasına ve yakılmasına karışan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Aracın çalınmadan önce gözetilmesi ve çalınma anlarıysa güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

“Polis bizi aradı”

Olayla ilgili konuşan araç sahibi Aslıhan Tetik, “Ayın ikisi, pazar günü, pazartesi geceye bağlayan gecesi. Evet. Onun zaten bir gün öncesinde bizim bu kafemizin açılışı vardı. Açılışından bir gün sonra zaten burada bu olay yaşanıyor. Saat 22.40-23.00 sıralarında, aracımızı kafemizin önüne park edip evimize doğru gittik. Normalde evimizin oraya park ediyoruz. Şans eseri o gün de arabamızı buraya park ettik ve çıkarmadık. Evimize gittiğimizde gece 03.40 sıralarında bir telefonla uyanıyoruz. Polis bizi aradı, ‘arabanız Gazi Mahallesi’nde yakılmış vaziyettedir’ diye. Bize aracımızın olduğu park halindeki olan yere gidip takip etmemizi, yani aracımızın orada olup olmadığını bakmamızı istediler. Daha sonrasında buraya geldiğimizde, aracımızın park ettiğimiz yerde olmadığını gördük. Arabamız bir şekilde gitmiş. Sultangazi bölgesine gidip arabamızın olduğu yere gidip arabamızı gördük. Arabamız yıkılmış bir haldeydi. Kamera kayıtlarına baktığımızda gece 02.30 sıralarında bir kişi aracımızı burada rahat bir şekilde gelip kapıyı açıp aracımızı bir dakika içerisine alıp götürüyor” dedi.

"Aracımızı yakılmış halde bulduk"

Olayın kasıtlı olduğunu ve ayakta durmalarını istemediği kişilerden şüphelendiğini anlatan Tetik, “Bir kişi ama onun öncesinde bir saat, iki saat arayla buraya geliyor, denetliyor, kontrol ediyor. Daha sonrasında kameranın olduğunu fark ettiği takdirde diğer kısımdan gözükmeyecek bir şekilde geliyor. Zaten yaptığı saat sıralarında burası çok sakin bir bölge olduğu için buranın aydınlatması da yok. Çok rahat bir şekilde götürebilir. Buranın kamerasını da büyük ihtimalle bilmeyen biri. Ama kasıtlı yapılan bir durum bu, çünkü polislerin söylediğine göre de anahtarla açılmış. Aracımız yakılmış bir durumda, şu anda sadece demir parçası. Hiçbir şekilde kullanılamayacak bir durumda, aracımızın kaskosunu da yapmamıştık. Daha yeni almıştık zaten. Kasko da olmadığı için arabamızın masrafını da karşılayamıyoruz. Yeniden tekrar başka bir araba da alamıyoruz” şeklinde konuştu.