İstanbul Küçükçekmece’de çalınan motosiklet, Arnavutköy’de devriye görevini yürüten yunus polislerin dikkati sayesinde yakalandı. Sahte plaka takıldığı tespit edilen motosiklet otoparka çekilirken, şüpheli şahıs gözaltına alındı. Motosikletin çalınma anı kameraya yansıdı.

Küçükçekmece Halkalı Mahallesi’nde çalınan ve karakola çalıntı ihbarı yapılan motosiklet, Arnavutköy Merkez Mahallesi’nde seyir halinde olduğu esnada Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli yunus polisler tarafından durduruldu. Durdurulan motosiklet üzerinde inceleme yapan polis ekipleri motosikletin şase numarası ile plakasını karşılaştırdığında uyuşmazlık olduğunu fark etti. Yapılan detaylı incelemelerde çalıntı motosiklete farklı plaka takıldığı fark edildi. Motosikleti kullanan 16 yaşındaki T.K. gözaltına alınarak polis merkezine götürülürken, motosiklet ise polis otoparkına çekildi. Motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.