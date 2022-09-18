Yaralının tedavisine devam edilirken, olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Yaralı adama ilk müdahale sahilde bekleyen sağlık ekipleri ile cankurtaran ekipleri tarafından yapıldı. Kalçasından ağır yaralanan Ferhat S., Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay, Küçükçekmece Menekşe Deresi’nin Marmara Denizi’ne bağlandığı yerde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, teknede arkadaşlarıyla alkol alan Ferhat S., dengesini kaybedip tekne içerisindeki camın üzerine düştü. Ferhat S., suyun içine düşmeden arkadaşları onu tutup 112 Acil servisine haber verdi.

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