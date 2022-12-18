Küçükçekmece’de bir kişi, arkadaşını bacağından ve sırtından bıçakladıktan sonra kayıplara karıştı. Yaralı, esnaf tarafından hastaneye götürülürken, saldırı anı ise kameraya yansıdı.

Küçükçekmece’de bir kişi, arkadaşını bacağından ve sırtından bıçakladıktan sonra kayıplara karıştı. Yaralı, esnaf tarafından hastaneye götürülürken, saldırı anı ise kameraya yansıdı.

Olay, Küçükçekmece Cennet Mahallesi’nde 16 Aralık Cuma akşamı saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 kişi sokak üzerinde hararetli bir şekilde tartışmaya başladı. Olay, kısa sürede kavgaya dönüştü. Mavi ceketli kişi, iddiaya göre arkadaşı olduğu öğrenilen kişiye saldırmaya başladı. Kapüşonlu kişi ise kendini arkadaşından korumak istediği sırada ceketli şahıs yumruklarla vurmaya devam etti ve ardından cebinden bıçağını çıkartıp arkadaşını bacağından ve sırtından bıçakladı. Kavga caddeye sıçrarken, yaralanan şahıs uzaklaşmak isterken ceketli saldırgan, şahsı bırakmadı. Olayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekibine haber verdi. Yaralanan kişiden çok kan akması üzerine cadde üzerinde bulunan esnaf, şahsı hastaneye götürdü. Yaralanan kişinin durumu belirsizliğini korurken, bıçaklı saldırgan ise kaçtı. Polis, kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Kavga anlarında ise kamera kayıttaydı.

“Çok kan aktı çocuktan”

Yaralıyı arabasıyla hastaneye götüren esnaf Murat Kökler, “Müşterilerimize bakıyorduk, sesleri duyduk, arka sokaktan karşı binadan abimiz ’sessiz olun’ dedi. Ne oluyor diye çıktık sokağa bacağını tutarak bir çocuk girdi, baktık, kan akıyor, çocuğu arkadaşları tutarak karşı binaya götürdü. Kan akıyordu yoğun bir şekilde, arkadaşları ambulansa haber verdi, bir yandan taksi çağırdılar. Kimse durmadı, çok kan aktı çocuktan, öyle olunca ben kendi arabama bindirdim, hastaneye bıraktık. Çok kan kaybetti. Yapan şahıs arkadaşıymış, öyle duydum, olayı yapan kişi kaçtı, sırtına ve bacağına bıçağı saplıyor görüntüden izledim” dedi.