Küçükçekmece’de, polis ekipleri tarafından öğrencilerin ve okul çevrelerindeki güvenliğin sağlanması amacıyla denetim yapıldı. Denetimde okul çevresinde kurallara uymayan veya eksikleri bulunan sürücülereyse ceza yağdı.

Küçükçekmece’de, polis ekipleri tarafından öğrencilerin ve okul çevrelerindeki güvenliğin sağlanması amacıyla denetim yapıldı. Denetimde okul çevresinde kurallara uymayan veya eksikleri bulunan sürücülereyse ceza yağdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ve Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda birçok birimin katılımıyla okul çevrelerinde umuma açık yerler, servis ve toplu taşıma araçları, park ve bahçelere yönelik uygulama yapıldı. Denetime, asayiş, trafik, önleyici hizmetler ve mobil okul timleri katıldı. Uygulama çerçevesinde birçok kişiye Genel Bilgi Taraması (GBT) yapan ekipler, şüpheli gördükleri araçları da durdurarak aradı. Ekipler ayrıca, okulların önündeki trafik akışını yönlendirip güvenliği sağladı.

Uygulamada ehliyetine el konulduğu halde araç kullanan 6 sürücü ve aracı bu sürücülere veren sahiplerine toplamda 122 bin TL, araç muayenesi yapmayan 5 sürücüye toplamda 4 bin 755 TL, 2 sürücüye ise ehliyet sınıfına göre araç kullanmaması nedeniyle toplam bin 400 TL ile kuralları ihlal ederek yerine getirmeyen 5 sürücüye ise yaklaşık 20 bin TL ceza kesildi. Öte yandan, öğrencilerin ve okul çevrelerinin güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin devam edeceği öğrenildi.