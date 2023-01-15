İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı.

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı.

Yangın, Küçükçekmece ilçesi Yeşilova Mahallesi Fırat Sokak’ta bulunan 5 katlı apartmanın çatısında çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek bütün çatıyı sararken, binada bulunanlar panikle kendini sokağa attı. Mahallede büyük panik yaşanırken, olay yerine ihbar üzerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kontrol alınarak söndürüldü.