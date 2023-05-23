Küçükçekmece’de 36 ressamın tuvallerinde Milli Mücadele dönemindeki kadın kahramanlarını kendilerine özgü anlatımlarıyla resmettiği ‘Cumhuriyetin Öncü Kadınları’ Sergisinin açılışı yapıldı. Sergi, 20 Haziran’a kadar Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde ziyarete açık olacak.

Küçükçekmece Belediyesi Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi, ‘Cumhuriyetin Öncü Kadınları’ adlı resim sergisine ev sahipliği yaptı. Küratör Ülkü Cılızoğlu eğitmenliğinde 36 ressam, tuvallerinde Milli Mücadele dönemindeki kadın kahramanlarını kendilerine özgü anlatımlarıyla resmetti. Sergide yağlıboya ve akrilik resim tekniğiyle oluşturulan 60 farklı eser bulunuyor.

Sergi Küratörü Ülkü Cılızoğlu açılış konuşmasında, ‘’Sergimizi Milli Mücadele öncesinden başlayarak Türkiye tarihinde iz bırakmış öncü kadınlarımıza minnettarlığımızı ifade etmek, unutturmamak ve yeni nesillerle buluşturmak amacıyla oluşturduk. Usta sanatçılarımız kişisel kurgularıyla ve teknikleriyle öncü kadınlarımızı resmettiler. Türkiye’yi dolaşarak kahraman Türk kadınını, ilklere imza atmış kadınlarımızı tanıtıyoruz. Çünkü kadın güçlü olduğu zaman ülkede güçlü olur. Türkiye’nin her bölgesinden sanatçılarımız kendi anlatımlarıyla eserlerini oluşturdu. Bu gün burada sergimize ev sahipliği yaptığı için başta Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum’’ dedi.

20 Haziran’a kadar ziyaret edilebilir

Sanatçılar; Ayşe Erkan, Ayşe Delier, Aynur Yıldırım, Aysel Şener Erez, Ayten Akgürbüz, Arzu Yetiş Kocatepe, Ayten Durukan, Azniv Çoban, Aşupha Esen Altan, Başak Tiryakinakip, Belma Demir Akdağ, Bensen Ünlüoğlu, Canan Arabacı, Cahide Topaloğlu, Ceyda Ildıroğlu, Dilek Mumcuoğlu, Dilek Çelik, Harika Ören, Kuzey Ulufer, Meliha Özer, Mine Özkul, Meryem Kılınç, Mine Arasan, Mine Bağ, Nadire Sönmez, Nilgün Karatopraklı, Nur Ulubi, Necla Aydın, Rezzan Tosun, Rahime Halide Soysal, Rahime Dizdaroğlu, Öznur Kesler, Simay Bodur, Sevcan Birgören, Ülkü Cılızoğlu ve Ziya Yılmaz’ın resim çalışmalarından oluşturulan sergiyi, 20 Haziran’a kadar Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde ziyarete açık olacak.