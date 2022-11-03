Küçükçekmece’de iki aile hekimi ve bir hemşire, tedavi olmaya gelen hasta tarafından darp edildi. Olay esnasında bir aile hekiminin parmağı kırıldı.

Küçükçekmece’de iki aile hekimi ve bir hemşire, tedavi olmaya gelen hasta tarafından darp edildi. Olay esnasında bir aile hekiminin parmağı kırıldı.

Olay, Küçükçekmece Aile Sağlığı Merkezi’nde meydana geldi. İddiaya göre, tedavi olamaya gelen H.H.G. isimli hasta, önce aile hekimi Melda Parmaksız ile tartışmaya başladı. Tartışma esnasında odasından sesleri duyan aile hekimi Dr. Bilgehan Yüksel mesai arkadaşının odasına gitti ve burada hastanın saldırısına uğradı. Hasta, Dr. Parmaksız’ı darp edip hemşire Nebahat Bekçi’yi yere düşürdü. Bunun üzerine Dr. Yüksel polisi aradı. Saldırgan hasta polis gelene kadar olay yerinden kaçtı.

Olayla ilgili konuşan Dr. Bilgehan Yüksel, saldırganın kendi aile hekimi yerine kendilerine geldiğini ifade ederek, "Kurallara göre hastalar sadece kendi aile hekimlerinde muayene olabilirler. Bu sırada başka bir hasta da kayıt sırasını alıyor ve kendisi (saldırgan) bizim hastamız olmadığı için sıra olarak 1 aşağı sıraya düşüyor. Daha sonra hasta kişi sıra kendine geldiğinde Dr. Melda Parmaksız isimli hocamıza bağırıp çağırmaya başladı. Ben de o sırada kendi odamda bulunuyordum. Sesleri duyunca dışarı çıkıp hocamızın odasına girdim. Kendisine ne olduğunu sorduğumda ’sen kimsin lan, senin ne işin var lan’ gibi çok kaba konuştu. Ne olduğunu anlamaya çalışırken diğer çalışan doktor arkadaşımız ve hemşire hanım da geldi. Şahıs iyice sinirlendi. Ne olduğunu anlamadan benim boğazıma sarıldı. Bu sırada elimi tutup burktu. Bu sırada hemşire hanım yere düştü. Daha sonra tehdit ve hakarete varacak küfürler etmeye başladı. ‘Senin oturduğun yeri ve mahalleni biliyorum. Sana gününü göstereceğim dedi.’ Ben bu olay karşısında dondum kaldım. Hemen polisi aradım. Hasta polis ekipleri gelmeden bir müddet önce buradan kaçtı. Darp raporu almak için hastaneye gittiğimizde parmağımın kırılmış olduğunu öğrendim. Boynumda ve kolumda da morluklar var" dedi.