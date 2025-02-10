Küçükçekmece’de 3 genç yeteneğin düşünsel yolculukları ve kişisel keşiflerinden oluşan ‘Ben, Sen, O Bir arada’’ adlı karma resim sergisini sanatseverlerin beğenisine sundu.

Küçükçekmece Belediyesi Atakent Kültür ve Sanat Merkezi, 3 genç yeteneğin düşünsel yolculukları ve kişisel keşiflerinden oluşan ‘Ben, Sen, O Bir arada’’ adlı karma resim sergisini sanatseverlerin beğenisine sundu. Karakalem ve akrilik tekniğiyle oluşturulan 45 eser, 11 Mart tarihine kadar AKSM’de ziyarete açık kalacak.

"Yeteneğim Bilgievlerindeki resim kursunda keşfedildi"

Suriye’deki savaştan dolayı küçük yaşta Türkiye’ye göç etmek zorunda kalan ve eğitim hayatına İstanbul’da başlayan Dila Kordi, ‘’Sergide 11 eserim var. Karakalem ve akrilik tekniğiyle hayvan figürleri ve portreler çizdim. 10 yaşındayken Küçükçekmece Belediyesi’ne bağlı Bilgievlerinde resim kursuna başladım ve yeteneğimi oradaki öğretmenim keşfetti. O günden bugüne hep resim çizdim. Bu sergiyi açmamıza fırsat veren herkese çok teşekkür ederim, umarım devamı gelir’’ dedi.

İlk sergisini açmanın mutluluğunu yaşayan Suriyeli Şehed Kurunful ise ‘’Küçük yaşlardan beri resim çiziyordum. Kendimi geliştirmek için Bilgievleri’ndeki resim kursuna gittim. Kursta, resim tekniklerini öğrendim ve daha güzel resimler yapmaya başladım. İlk sergimi açtığım için çok mutluyum. Sergide yer alan 11 resmim de karakalem ve tükenmezle portreler çizdim" diye konuştu.

"Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum"

Üniversite öğrencisi İdil Taşdemir sergi hakkında, ‘’Sergide doğa ve hayvan figürlerinden oluşan 23 eserim var. Bilgievleri’ndeki resim kursunda yeteneğim gelişti. Orada yaptığımız çizim tekniklerinden hala yararlanıyorum. Bize eserlerimizi insanlarla buluşturma imkânı sunan başta Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum’’ dedi.