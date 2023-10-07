Küçükçekmece Belediyesi, yaz ve kış spor okullarında eğitim gören 3 bin 600 öğrenci için spor malzemeleri dağıtım töreni düzenledi.

Küçükçekmece Belediyesi, yaz ve kış spor okullarında eğitim gören 3 bin 600 öğrenci için Gülten Özaydın Çok Programlı Anadolu Lisesi Spor Salonu’nda spor malzemeleri dağıtım töreni düzenledi. Öğrenciler ile bir araya gelerek, spor malzemeleri dağıtımını bizzat gerçekleştiren Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, eğitimde fırsat eşitliğine dikkat çekerek, çocukları ve gençleri desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

20 branşta spor eğitimleri devam ediyor

Sporu bir yaşam biçimi haline getirmeyi amaçlayan Küçükçekmece Belediyesi, yıl boyunca ilçedeki 14 tesiste 3 bin 600 öğrenciye farklı branşlarda spor eğitimi vermeye devam ediyor. 7-14 yaş arası çocukları futbol, futsal, basketbol, voleybol, badminton, masa tenisi, jimnastik, karate, taekwondo, güreş, özel yetenek sınavları hazırlık kurslarıyla buluşturan Küçükçekmece Belediyesi, yetişkinlere de fitness, pilates, reformer pilates, zumba gibi branşlarda alanında uzman eğitmenler eşliğinde spor yapma olanağı sağlıyor.

"Sporu, çocuklarımızın yaşamına olabildiğince erken dahil etmek istiyoruz"

Spor malzemeleri dağıtım töreninde öğrencilerle bir araya gelen Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Sporun gençlerin kişisel gelişimi, sağlığı ve toplumsal uyumu üzerinde olumlu etkilerini biliyoruz. Çocuklarımızın yaşamına, sporu olabildiğince erken dâhil etmek ve Küçükçekmece’de maddi imkânsızlıklardan dolayı spor yapamayan kalmasın istiyoruz. Çocukları, gençleri hatta yetişkinleri ücretsiz spor okullarıyla desteklemeye devam ediyoruz. Küçükçekmeceli çocuklarım kış dönemi sporlarını gönül rahatlığıyla yapabilsinler diye malzeme dağıtımı gerçekleştirdik” diye konuştu.

Törende öğrencilere, çanta, eşofman takımı ve bereden oluşan setleri hediye eden Başkan Çebi, günün anısına öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.