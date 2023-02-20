Küçükçekmece’de 2021 yılında, iki grup arasında çıkan çatışmada 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin de yaralandığı olaya ilişkin açılan dava çerçevesinde keşif yapıldı. Keşifte tutuklu zanlılar, yaşananları anlattı.

Küçükçekmece’de 2021 yılında, iki grup arasında çıkan çatışmada 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin de yaralandığı olaya ilişkin açılan dava çerçevesinde keşif yapıldı. Keşifte tutuklu zanlılar, yaşananları anlattı.

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Balıkçın Caddesi’nde 23 Temmuz 2021 tarihinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada başından vurulan Osman Gümüş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, Sezgin Özdemir ise ayağından vurularak yaralanmıştı. Açılan dava çerçevesinde tutuklu şahıslar, hakim ve savcı gözetiminde olayın yaşandığı caddeye getirildi. Cezaevi aracıyla getirilen zanlılara çelik yelek giydirildiği görüldü. Polis ekipleri çatışmanın yaşandığı yeri, emniyet şeridi çekerek kapattı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı keşifte, jandarma ekipleri olay yerinde tekrar inceleme yaptı.