Küçükçekmece Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde sürdürdüğü temel afet eğitimlerine aralıksız devam ediyor. Belediye bünyesindeki arama kurtarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen eğitimlerle, Küçükçekmece’de son 1 yılda 170 bine yakın vatandaşa temel afet eğitimi verildi.

Muhtemel İstanbul depremi gündemiyle çok daha fazla önem kazanan temel afet eğitimleri, ilçe genelindeki okullara, sanayi bölgelerine, iş yerlerine, yurtlar ve kreşlere ve dilekçeyle Küçükçekmece Belediyesi’ne başvuran her kuruma yönelik gerçekleştiriliyor. Eğitimler, Afet İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Arama Kurtarma ekiplerinin donanımlı personelleri tarafından veriliyor.

"Küçükçekmece’yi afetlere dirençli bir topluma dönüştürmeyi hedefliyoruz"

İlçe sakinlerinin temel afet şuuru kazanmak konusunda son derece istekli ve farkındalıklı hareket ettiğini ifade eden Küçükçekmece Belediyesi Afet İşleri Şefi Fatih Kapısız, “ Küçükçekmece Belediyesi’nin afetlere dirençli toplum oluşturma vizyonu ile toplumda afetlere yönelik tavır ve davranışları değiştirme konusunda eğitimler düzenliyoruz. Bu eğitimlere vatandaşların ilgisi son derece büyük. Deneyimlerimiz gösteriyor ki afetlerin neden olduğu zararın boyutu, önemli derecede afet eğitimi uygulamalarına ve afet sırasında şuurlu hareket etmenin sonuçlarına bağlıdır. Bu noktada Afet İşleri Müdürlüğü olarak, vatandaşlarla sık sık bir araya gelerek hem neler yapabileceğimiz hem de toplanma alanlarımız ile ilgili bilgilendiriyoruz. Bu eğitimlerde amacımız, unutkan toplumu, afetlere dirençli bir topluma dönüştürmektir” diye konuştu.

Gruplar halinde eğitime katılan vatandaşlar, deprem öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenler, afet çantası hazırlama, çök-kapan-tutun önlemi, yangın tatbikatı, yangına yaklaşım usulleri ve yangın tüplerinin nasıl kullanılması hakkında yol gösterici bilgiler öğreniyor.

Temel afet eğitimlerine dahil olmak isteyenler, Küçükçekmece Belediyesi’ne dilekçe ile başvuruda bulunuyor.