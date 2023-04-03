İstanbul Küçükçekmece’de bulunan Menekşe Deresi kahverengine büründü. Rengi değişen dere havadan görüntülendi.

Küçükçekmece ilçesinden Marmara Denizi’ne dökülen Menekşe Deresi’nin suyunun kahverengine döndüğü ve bazı yerlerde yosunlaşmaların oluştuğu görüldü. Çok sayıda tur ve balıkçı teknesinin park noktası olan dere Küçükçekmece Gölü ile Marmara Denizi arasındaki bağlantıyı oluşturuyor. Mimar Sinan Köprüsü civarında, derenin renginin daha koyulaşarak kızıla yaklaştığı gözlemlendi. Rengi değişen dere dron ile görüntülendi.