Gölün üstünde ortaya çıkan gökkuşağı görüntüleri kendisine hayran bırakırken, bazı vatandaşlar oluşan manzaranın görüntülerini kaydetti.

İstanbul’un bazı noktalarında yağmur aralıklarla etkisini gösterdi. Yağmurun ardından güneşin yüzünü göstermesiyle Küçükçekmece Gölü’nde gökkuşağı ortaya çıktı.

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