Küçükçekmece’de çocukların 2024-2025 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatilini dolu dolu geçirebilmesi için eğitici ve öğretici bir dizi etkinlik düzenliyor.

Küçükçekmece Belediyesi, çocukların 2024-2025 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatilini dolu dolu geçirebilmesi için eğitici ve öğretici bir dizi etkinlik düzenliyor. 16 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinliklerde; yarışmalardan bilim ve kültür gezilerine, sinema ve belgesel gösterimlerinden birçok atölyeye ve LGS Kampı’na kadar birbirinden eğlenceli ve öğretici etkinlikler yer alacak.

Çocuklar için eğitici ve öğretici etkinlikler yapılacak

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen sömestir etkinliklerinde; Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde Yunus’un Dilinden Pir Sultan Abdal’ın Teline Hoşgörü ve Sevgi Programı, Münazara ve Hızlı Okuma-Anlama Yarışması, Çocuk Üniversitesi’nde Lösev Vakfı ile birlikte çocuklara Motivasyon Etkinliği ve Gökyüzü Gözlem Etkinliği, çeşitli sinema ve belgesel gösterimleri ile Trafik Eğitim Parkı’nda eğitimler düzenlenecek. Bilim ve kültür gezileriyle de İstanbul’un simgesi haline gelen mekânlara geziler gerçekleştirilecek. Ayrıca 8.sınıf öğrencileri için 22-24 Ocak tarihleri arasında LGS kampı yapılacak.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen sömestir etkinliklerinde ise; Mangala, Origami, Anne-Çocuk Çerçeve Yapımı, Tasarım, Karikatür, 3D Kolaj gibi eğitici ve öğretici atölyeler, Beden Perküsyonu, Geleneksel Sokak Oyunları ve sinema gösterimleri yer alacak. Ayrıca İş Bankası Resim Heykel, Pera, İstanbul Modern Müzesi’ne geziler düzenlenecek.

Küçükçekmece Belediyesi sömestir etkinliklerini sosyal medya hesaplarından takip edebilir, ayrıntılı bilgi için 444 4 360 numaralı hattı arayabilirsiniz.