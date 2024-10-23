Küçükçekmece Belediyesi, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında ‘Meme Kanseri Farkındalık’ semineri düzenledi. Belediye Binası Çok Amaçlı Salonu’nda düzenlenen seminerde Prof. Dr. Selin Kapan, meme kanserinde erken tanı ve tedavinin önemine dikkat çekerek, ‘’Meme kanserinde etkili çok fazla silahımız var. Artık tedavisi yoktur yerine tedavisi çoktur diyoruz’’ dedi.

Küçükçekmece Belediyesi, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında ‘Meme Kanseri Farkındalık’ semineri düzenledi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen seminerde ‘meme kanseri belirtileri, tanıları ve risk faktörleri’ gibi konularda ayrıntılı bilgi verdi. Erken teşhisin önemine dikkat çekilen seminerde kadınlarda farkındalık oluşturuldu.

“Her hastaya özel tedavi süreci oluşturuyoruz”

Kadınlarda en fazla görülen kanser türünün meme kanseri olduğunu belirten Prof. Dr. Selin Kapan, ‘’Meme kanserinde şu anda çok fazla etkili silahımız var. Eskiden memede sert, ağrısız ve oynamayan kitle kötü huyludur ve tedavisi yoktur derken şu anda tedavisi çoktur diyoruz. Kanseri erken tanıdıysak eğer cerrahide hastayla birlikte çeşitli opsiyonları konuşuruz. Ameliyat çeşitlerimiz çok, sonrasında buna destek olacak ilaç tedavisi çeşitlerimizde çok. Şimdi akıllı ilaçlarımız da var, kemoterapi seçeneklerimiz de çok. Işın tedavisiyle de kanserin tekrarlamamasını sağlıyoruz. Her hastaya özel tedavi sürecimizi oluşturuyoruz’’ dedi.

‘’Erken tanıyla meme kanserinden ölümler sıfıra indirilebilir’’

Selin Kapan, erken tanı ve teşhisin öneminden bahsederken, ‘’Çoğunlukla evre 1 yani erken tanılarda beş yıllık hastalıksız sağ kalım yüzde 100 iken, metastaz yapmış olanlarda biz hastayı beş yıl bile yaşatamıyoruz. Her yıl 5 bin kadın meme kanseri nedeniyle ölüyor çünkü hastada uzak metastazlar oluyor. Bu nedenle kadınların kendi kendilerini muayene etmeleri ve yılda bir kez doktora gitmeleri hayati önem arz ediyor’’ dedi.