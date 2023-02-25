Küçükçekmece Belediyesi Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı depremin ardından, tüm imkanlarını seferber ederek, deprem bölgelerine yardım çalışmalarını sürdürüyor.

Küçükçekmece Belediyesi Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı depremin ardından, tüm imkanlarını seferber ederek, deprem bölgelerine yardım çalışmalarını sürdürüyor.

Depremin ilk gününden itibaren bölgeye intikal eden Küçükçekmece Belediyesi Sivil Savunma Amirliği Arama Kurtarma ekipleri, AFAD ile birlikte kurtarma çalışmalarına katılarak pek çok canın yeniden hayata bağlanmasını sağladı. Bölgeye yardım malzemeleri, Mobil Aşevi ve iş makineleri gönderen Küçükçekmece Belediyesi, felaketin ardından ilçeye gelen depremden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için de hemen çalışmalara başladı.

"Yaralarımızı dayanışma ile saracağız"

Küçükçekmece Belediyesi’nin bölgede yaptığı yardım çalışmalarına katılan Belediye Başkanı Kemal Çebi, depremden etkilenen vatandaşlarla bir araya gelerek, acılarını paylaştı. Başkan Çebi, “Kahramanmaraş ve çevre illerde hissedilen depremlerde, hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Tarifi olmayan bir acı ve yıkım içindeyiz. Bu süreçte aklımız ve kalbimiz deprem bölgesinde. Yaralarımızı dayanışma ile saracağımıza olan inancım sonsuz. Acıları paylaşarak azaltmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

64 tır malzeme, oyuncak ve çadır yardımı yapıldı

Afetin ilk gününden itibaren Küçükçekmece Belediyesi’nin başlattığı yardım kampanyasına katılan binlerce gönüllü ilçede büyük bir dayanışma örneği gösterdi. Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi otoparkında toplanan yardımlar, Küçükçekmecelilerin desteğiyle kolilenerek, tırlara yüklendi. Kampanya kapsamında toplanan ve içerisinde battaniye, uyku tulumu, ısıtıcı, tüplü soba, toplu kuru gıda, hijyen malzemesi, çocuk bezi, bebek maması, kullanılmamış kışlık giyim malzemesi, nevresim takımı, kadın pedi, yastık, temiz bebek kıyafeti, atkı, bere, eldiven, çorap, cep telefonu ve şarj aleti gibi malzemelerin yer aldığı 64 tır yardım malzemesi bölgeye gönderildi. Ayrıca 8 sahra çadırı, 58 çadır ve 3650 adet çocuk oyuncağı da deprem bölgelerine gönderildi.

Aşevi günlük 5 bin kişiye sıcak yemek hizmeti veriyor

Küçükçekmece Belediyesi, Hatay Samandağ’da kurduğu Mobil Aşevi’yle depremzedelere günlük 5 bin kişilik olmak üzere sıcak yemek ve içecek ikramında bulunmayı da sürdürüyor. Belediye ekipleri ayrıca, depremden etkilenen çocuklara yönelik Samandağ’da Oyun Sokağı’nı hayata geçirdi. Çocuklar, Oyun Sokağı’nda keyifle vakit geçirerek, oynadıkları oyunlarla yaşama yeniden motive olmaya çalışıyor.

Depremden etkilenen vatandaşlara ulaşım, yemek, konaklama ve psikoterapi hizmeti

Afet bölgesinden ilçeye gelen 37 vatandaşı, kentteki otellere yerleştiren Küçükçekmece Belediyesi, kente gelen vatandaşlara, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde kıyafet ve hijyen ürünleri desteğinde bulunuyor. Deprem bölgesinden gelen kişilere, Saha Çözüm ekibi eşliğinde kent içinde ulaşım imkânı da sunuluyor. Aşevi, vatandaşların yerleştirildiği adreslere, günde iki öğün sıcak yemek gönderiyor. Depremden etkilenen vatandaşlara, talep etmeleri durumunda Kadın ve Aile Hizmetleri bünyesinde hizmet veren Aile Danışma Merkezleri’nde psikoterapi hizmeti de ücretsiz veriliyor.

Gezici Kütüphane depremden etkilenen çocukları ağırlıyor

İçerisinde binlerce kitapla hizmet veren Gezici Kütüphane de Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü binasında depremden etkilenen çocukları ağırlıyor. Çocuklar, Gezici Kütüphane’de kitap okuyarak, keyifle vakit geçiriyor.

Depremden etkilenen çocuklara yönelik aktiviteler gerçekleştirilecek

Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, ilçede aileleriyle misafir edilen 83 çocuğun hayata adaptasyonunu sağlamak ve afetin izlerini silmek için aktiviteler hazırladı. Bu kapsamda ilçedeki Kuşlu kütüphane ve Müzik Akademisi’nde de çeşitli kültürel etkinlikler gerçekleştirilecek.