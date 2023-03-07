Küçükçekmece Belediyesi, Sıfır Atık Yönetmeliği çerçevesinde yeniden değerlendirilebilir atıkların ayrı toplanarak düzenli depolama sahalarına gitmeden, ekonomiye ve çevreye tekrar kazandırılması amacıyla ‘Benim Kartım’ projesini hayata geçirdi. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından başlatılan atık ayrıştırma ve toplama projesi olan bu uygulamayla, Küçükçekmeceliler atıklarını Atakent Mahallesi’ndeki 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ne getirip, parapuan kazanarak, kartlarıyla ilçe genelindeki restoran ve marketlerden alışveriş yapma imkânına sahip olacak.

Küçükçekmece Belediyesi, Sıfır Atık Yönetmeliği çerçevesinde yeniden değerlendirilebilir atıkların ayrı toplanarak düzenli depolama sahalarına gitmeden, ekonomiye ve çevreye tekrar kazandırılması amacıyla ‘Benim Kartım’ projesini hayata geçirdi. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından başlatılan atık ayrıştırma ve toplama projesi olan bu uygulamayla, Küçükçekmeceliler atıklarını Atakent Mahallesi’ndeki 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ne getirip, parapuan kazanarak, kartlarıyla ilçe genelindeki restoran ve marketlerden alışveriş yapma imkânına sahip olacak.

“Benim Kartım ile hem farkındalık yaratacak hem de bilinç geliştireceğiz”

Gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak hedefiyle Küçükçekmece’de çevre dostu çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden Belediye Başkanı Kemal Çebi, “İlçemizde atık yönetimine hem kent sağlığı hem de ekonomik bir alan olarak bakıyor ve iyi bir atık yönetim planı ile hareket ediyoruz. Bu kapsamda Benim Kartım uygulaması hem farkındalık yaratacak hem de bilinç geliştirilecek bir projedir. Atık yönetiminde en önemli paydaşlarımız komşularımız. Benim Kartım ile bir alışkanlık kazandıracak ve doğaya saygılı bir kent yaşamını birlikte inşa edeceğiz. Doğayı hep birlikte koruyarak, sıfır atık hedefimize önemli katkılar sağlayacağız. Kent sakinlerimizin bu konudaki duyarlılıklarını biliyorum. Tüm Küçükçekmecelilere hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyorum ” diye konuştu.

‘Benim Kartım’ı nasıl alacaksınız?

Uygulama çerçevesinde ambalaj atığı (kağıt, karton, plastik, metal), elektrikli ve elektronik eşya atığı, bitkisel atık yağ atıklarından herhangi birini 1.Sınıf Atık Getirme Merkezi’ne getiren Küçükçekmecelilerin, Benim Kartına kilogram başına belirlenen ücret çerçevesinde para puan yüklenecek. 1.Sınıf Atık Getirme Merkezi Atakent Mahallesi, 4. Cadde’de 221. Sokak’ta yer alıyor. Benim Kartım’ı edinmek isteyen vatandaşlar, bu merkeze başvuruda bulunarak, kartlarını alabilecek.

Kent sakinleri, para puanlarını ilçe sınırları içerisinde bulunan anlaşmalı market, kafe, lokanta ve restoranlarda kullanabilecek.