Küçükçekmece Belediyesi, ücretsiz ulaşım desteğiyle ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşamını kolaylaştırmaya devam ediyor. Özel gereksinimli, yaşlı, yatalak ve hasta vatandaşların sağlık kuruluşlarına ulaşımını ambulans ve nakil araçlarıyla sağlayan Küçükçekmece Belediyesi, 3 yılda yaklaşık 26 bin ihtiyaç sahibi vatandaşa ulaşım desteği sundu.

Küçükçekmece Belediyesi, ücretsiz ulaşım desteğiyle ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşamını kolaylaştırmaya devam ediyor. Özel gereksinimli, yaşlı, yatalak ve hasta vatandaşların sağlık kuruluşlarına ulaşımını ambulans ve nakil araçlarıyla sağlayan Küçükçekmece Belediyesi, 3 yılda yaklaşık 26 bin ihtiyaç sahibi vatandaşa ulaşım desteği sundu.

Küçükçekmece’de kent yaşamına katılmakta güçlük çeken özel gereksinimli vatandaşlar unutulmadı. Özel vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için mevcut kaynaklarını ve imkanlarını en etkili biçimde kullanan Küçükçekmece Belediyesi, toplu taşıma araçlarını kullanamayan, özel aracı olmayan 6 bine yakın özel vatandaşa hastane vb. sağlık kuruluşlarına erişilebilmeleri adına araç tahsis ederek, ulaşımdaki engelleri kaldırıyor. Hizmet çerçevesinde son 3 yılda kanser ve böbrek hastaları başta olmak üzere KOAH tedavisi, fizik tedavi, yaşlılık ve yatalak olması gibi sebeplerle tedavi alan yaklaşık 10 bin hastanın sağlık kuruluşlarına nakli yapıldı. 3 yılda 7 bin 346 vatandaşa ambulans hizmeti verilirken, Küçükçekmece Belediye Başkanlığını ziyaret eden 65 yaş üstü 2 bin 500 vatandaş da belediyedeki işlemleri birim personeli eşliğinde yapıldıktan sonra evlerine ulaşımı sağlandı.

Ulaşım hizmetinden faydalanmak isteyen 65 yaş üstü, hasta, yaşlı, özel gereksinimli vatandaşlar 444 4 360 numaralı telefondan ayrıntılı bilgi alabilecek. Ulaşım desteği başvuruları, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleniyor ve kişilerin böyle bir yardıma ihtiyacı olup olmadığı tespit ediliyor. Başvurular neticesinde bu hizmete gerçekten ihtiyacı olduğu tespit edilen kişiler, araçlardan ücretsiz şekilde faydalanabiliyor.

“Küçükçekmece’de yaşamı kolaylaştırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz”

Küçükçekmece’de yaşamı kolaylaştırmak için çalışmaları sürdüreceklerini söyleyen Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımızın bu ihtiyaçlarını ortadan kaldırmayı, sosyal sorunların giderilmesine ön ayak olmayı ve bunlarla beraber insanların yaşadıkları ortamda mutlu, huzurlu ve güven duygusu gelişmiş bir refah ortamında yaşamaları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu hizmetle engelli ve yaşlılarımızın ücretsiz ulaşım hakkına sahip çıkıyor, hasta ve ihtiyacı olan vatandaşlarımızın ulaşım sıkıntılarını çözmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” diye konuştu.