Küçükçekmece Belediyesi, 39. kez İstanbullularla buluşan TÜYAP Uluslararası Kitap Fuarında kültür yayınlarının yer aldığı stantla yerini aldı. Covid-19 pandemisi nedeniyle 2 yıl ara verilen TÜYAP Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı 39. kez kitapseverlerle buluştu.

Küçükçekmece Belediyesi, 39. kez İstanbullularla buluşan TÜYAP Uluslararası Kitap Fuarında kültür yayınlarının yer aldığı stantla yerini aldı. Covid-19 pandemisi nedeniyle 2 yıl ara verilen TÜYAP Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı 39. kez kitapseverlerle buluştu.

Küçükçekmece Belediyesi, 39. kez İstanbullularla buluşan TÜYAP Uluslararası Kitap Fuarında kültür yayınlarının yer aldığı stantla yerini aldı. Fuarın açılış törenine katılan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Küçükçekmece Belediyesi’nin standını ziyaret etti. Fuarın dördüncü gününde ise Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç, Arkeolog Dürdane Kaya, Şair ve yazar Hakkı Zariç’in katılımıyla Küçükçekmece’nin edebiyatı, tarihi ve doğal mirasının konuşulduğu ‘Kent Envanteri ve Kent Araştırmaları’ söyleşisi gerçekleştirildi.

“Küçükçekmece edebiyatçıların bir durağıdır”

Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç, ‘’Küçükçekmece birçok kültürü içinde barındıran eski bir ilçe. Adının balıkçıların çektikleri çekçeklerden geldiği söyleniyor. Yarımburgaz Mağaraları da İstanbulluların ilk yerleşim yerlerinden birisi. Ayrıca Küçükçekmece Gölü Dünya’nın önemli lagünlerindendir. Küçükçekmece tarih boyunca sadece insanların değil kuşlarında göç yolu olmuştur. Küçükçekmece Gölünde 166 kuş türü var ve bunlar içinde Türkiye’de çok nadir görülen kuş türleri bulunuyor. Küçükçekmece aynı zamanda arkeolojik bir alan ve bir edebiyat durağı. Birçok yazar Küçükçekmece’yi anlatmayı tercih etmiş. Yaşar Kemal, Tarık Dursun gibi yazarlar eserlerinde Küçükçekmece’ye yer verirken; Rıfat Ilgaz, Hasan İzzettin Dinamo gibi edebiyatçılar da bizzat ilçede yaşamışlardır. Yani Küçükçekmece edebiyatçıların bir durağıdır. Küçükçekmece Belediyesi olarak yaptığımız envanter çalışmalarının amacı Küçükçekmece’nin tarihini, edebiyatını ve doğal mirasını koruma ve kayıt altına almaktır’’ diye konuştu.

“Küçükçekmece Havzası çok uzun yıllar insanları ağırlamış”

Küçükçekmece’de arkeolojik kazılar yapan Arkeolog Dürdane Kaya ise, ‘’Yarımburgaz Mağarasında M.Ö.384 bin yıl öncesine kadar insanların yaşamış olduğunu arkeolojik verilerle kanıtladık. Bu da demek oluyor ki Küçükçekmece havzası çok uzun yıllar insanları ağırlamış. Günümüze baktığımızda çok büyük bir kentleşme ve insan sirkülasyonu hala devam ediyor. Küçükçekmece’nin yerleşim yerine dönüşmesindeki önemli faktörler; içerisinde barındırdığı ulaşım ağları yani kuzeyde tem otoyolu, güneyde D100 karayolu ve raylı sistemler bulunmasıdır. İlçedeki arkeolojik kazılar kimi zaman yıkılan evlerin içerisinde, kimi zamanda Marmaray çalışmalarında tespit edilen noktalarda gerçekleşti ve sonuçları özenle envantere geçirildi. Çalışmalarımız sırasında bize destek veren Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi’ye ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç’a teşekkür ederim’’ dedi.

“Çok çeşitli insan hikâyeleri var”

Küçükçekmece’yi edebi yönden ele alan Yazar Hakkı Zariç ise, ‘’Eskiden İstanbul’a girişlerin Küçükçekmece Köprüsünden yapıldığını Reşad Ekrem Koçun kitaplarından biliyorum. Küçükçekmece’de çok çeşitli insan hikâyeleri var. Mesela Sennur Sezer, Halkalı demiryolu lojmanlarında yaşıyor ve Gecekondu şiirini burada yazıyor. Sezer şiirinde Halkalı ve çevresini, insanları izlenimleriyle yazıyor. Sevilen, bilinen film yönetmenlerinin bir kısmının çocukluğu Küçükçekmece’de geçiyor. Çok sayıda yazar da Küçükçekmece’de hayatına devam etmiştir. Küçükçekmece 1950’de 1500- 2000 nüfuslu bir yerleşim yeriyken şimdi milyonla anılan bir ilçeye dönüşümü çok fazla ayrıntı içeriyor ve biz bu ayrıntıyı envantere aktarmaya çalışıyoruz’’ ifadelerini kullandı.