Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Güzel Sanatlar Akademisi’nde gençlerle bir araya geldi. Samimi bir sohbet ortamında gerçekleşen buluşmada Başkan Çebi, gençlerin fikirlerini dinleyerek son 6 yılda Küçükçekmece’de hayata geçirilen gençlik projelerini anlattı. Akademideki ebru atölyesine de katılan Başkan Çebi, gençlerle birlikte keyifli bir sanat deneyimi yaşayarak ebru çalışması yaptı.

Gençlik Merkezinden Müzik Akademisine, Tiyatro Okulundan Espor Merkezine pek çok projeden bahseden Kemal Çebi, bu çalışmaların gençlerin hem kişisel hem de profesyonel gelişimlerine katkı sağladığını ifade ederek, “Bir çocuk, bir genç tiyatroyla, sinemayla, kitapla tanışması gereken yaşta tanışmalıdır. Asla geç kalmamak gerekir. Sizin aileleriniz bunu takip edecek. Örneğin; ben biraz geç kalmış hissetsem de çok okuyarak, dinleyerek, açığı kapatmaya çalıştım. Öğrencilik yıllarımda Ankara’da opera durağı vardı. Bu imkânları öğrencilik yıllarımda bulmuş birisiyim. Belediye Başkanı olmadan önce kendime ‘Küçükçekmece sana ne hatırlatıyor?’ diye sorardım. Hayallerim vardı. Belirli bir zaman sonra Küçükçekmece denildiğinde orda bilim, kültür, sanat, sinema, edebiyat, tiyatro, gençlerin bütün ihtiyaçlarını sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak yerler olmalı, derdim. Bu anlamda çok güzel, mutluyum” diye konuştu.

Buluşmada gençler, belediyenin ulaşım, teknoloji, kentsel dönüşüm ve eğitim projelerine ilişkin sorularını sorarken, farklı önerilerde de bulundu. Teknolojiye yönelik projelerin yapılması talebini dile getiren gençlere yanıt veren Başkan Çebi, yeni projelerin yolda olduğunu da müjdeledi.

“Başkanımızın buraya gelip bizi dinlemesi çok kıymetli”

Söyleşiye katılan Ahmet Aslan Yılmaz, söyleşiyi çok verimli bulduğunu belirterek, “Herhangi bir devlet adamıyla şu an yüz yüze gelip isteklerimizi söylemek çok kolay değil. Başkanımızın buraya gelip, bizi dinlemesi çok kıymetli. İsteklerimizi, ricalarımızı ilettik. Yapacaklarını söyledi. Bu buluşma için teşekkür ederim” diye konuştu.

Sercan Serdarlı ise etkili bir buluşma gerçekleştirdiklerini söyleyerek, “Artık Küçükçekmece’nin gelecek planlarından haberim var. Kafamdaki sorulardan kurtuldum. Kendi kariyer çizelgemi de bu yönde değiştirmeyi planlıyorum” dedi.