Küçükçekmece Adliyesi önünde çıkan ve 4 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Pompalı tüfekle ateş eden Beşir Karadeniz’in davanın ilk duruşmasında “Tüfekte mermi bitince aracımın arkasına dolaştım tüfeği arabanın içine attım, paspasının altında bulunan tabancamı aldım. Ölenlerin benim tüfeğimden çıkan saçmalarla öldüğü doğrudur, pişmanım. Keşke olmasaydı" dediği ortaya çıktı.

Küçükçekmece Adliyesi önünde 24 Mart 2022’de bir duruşmanın bitmesinin ardından taraflar arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüştü. Kavgada Beşir Karadeniz, pompalı tüfek ile ateş ederek 4 kişinin ölümüne neden olmuştu. Olaya ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Beşir ve Bekir Karadeniz hazır bulundu. Duruşmaya bir kısım tutuksuz sanık ile avukatları da katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen adliye polislerinden N.D. beyanında “Olay günü şüpheli tarafını adliyeden çıkarmaya çalışırken bir kalabalık olduğunu gördük. Bu maksatla diğer şüphelileri beklettik, ancak onlar bizi dinlemedi. Bekir Karadeniz arabamıza gideceğiz diye aramızdan sıyrılarak otopark kısmına doğru koşmaya başladı. Sanıkların aracı otoparkın iç tarafında, biraz ötedeydi. Kendisini otopark kapısından değil protokol çıkışından çıkaracağımızı söyledik. Ben protokol kapısını açtırmak için yanlarından ayrıldım. Kapının yanına geldiğimde toplamda 8 ya da 10 el silah sesi duydum" dedi.

Öte yandan, davaya ilişkin ilk celse savunma yapan Beşir Karadeniz olay günü aracıyla otoparktan çıkmak için hareket ettiğini ancak birisinin önüne atladığını söyleyerek “5 ya da 6 kişi vardı, arabamın sağ tarafından saldırı oldu. Taş atılıyordu, tekme vuruluyordu, akabinde silah sesleri geldi, ancak silahı kimin attığını görmedim. Şahıslar arabamın sağ sürgülü kapısını açmışlardı, bana küfür ediyorlardı. Ben halen direksiyonda otururken oğlumu benim arabamın arkasında kanlar içinde gördüm. Oğlumu o arada yere yıktılar, ben de aracımdan indim, bir anda tansiyonumun ve şekerimin etkisiyle hiçbir şey göremedim. Gözümde sis oldu, aracımın arka tarafında brandada sarılı tüfeğim vardı, onu elime aldım, ancak nasıl elime aldığımı hatırlamıyorum. Arabamın arkasından rastgele 2 mermiyi ateş ettim, oğlumun kayınbiraderi olan Sercan Selvi’yi vurmuşum. Daha sonra tüfeğimde kalan 5 mermiyi de ateş ettim, kime denk geldiğini bilmiyorum. Ateş ettiğim grubun içinde oğlum da vardı, ancak oğlum altlarındaydı. Tüfekte mermi bitince aracımın arkasına dolaştım tüfeği arabanın içine attım, paspasının altında bulunan tabancamı aldım. Tabancamla ateş etmeden birisi kolumdan tuttu. Bana ’ben polisim’ dedi. Ölenlerin benim tüfeğimden çıkan saçmalarla öldüğü doğrudur, pişmanım. Keşke olmasaydı" demişti.

Mahkeme bu celse verdiği ara kararında tanıklar hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına hükmederek olayın görüntülerinin Adli Tıp Kurumu’na gönderilip rapor hazırlanmasına karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianameden

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede müşteki sanık Bekir Karadeniz’in Küçükçekmece’de bulunan bir çarşıda restoran işletmecisi olduğu, sanık Ercan Sözer’in ise çarşının yanında bulunan inşaat alanının müteahhitti ve bazı dükkanların sahibi olduğu açıklanmıştı. İddianamede 2 taraf arasındaki iş yeri anlaşmazlığının husumete dönüştüğü ve soruşturma ve dava dosyalarının olduğu belirtilmişti. Tarafların 24 Mart 2022 günü Küçükçekmece Adliyesi’nde duruşmalarının olduğu da kaydedilen iddianamede duruşma çıkışı Bekir Karadeniz ve yanındakilerin araçlarıyla ilerledikleri sırada yaya olarak bulunan Ercan Sözer ve akrabalarıyla karşılaştığı belirtilmişti. İddianamede olayın nasıl başladığının tespit edilemediği açıklanarak Bekir Karadeniz’in ateş etmesi sonucu Diyar Sözer’in ayak bileğinden yaralandığı, babası Beşir Karadeniz’in ise aracından pompalı tüfek alarak oğlunun eski çalışanı Orhan Zorlu’yu omuz bölgesinden yaraladığı belirtilmişti. İddianamede Beşir Karadeniz’in Kadir Mendanoğlu, Ercan Sözer ve Nazım Sözer’e karşı ‘kasten öldürme’, Sercan Selvi’ye karşı ise ‘olası kastla öldürme’ suçunu işlediği açıklanmıştı. Öte yandan çıkan kavgada Erdem Karaman, Diyar Sözer, Orhan Zorlu, Ferdi Budak, Beşir Karadeniz ve Bekir Karadeniz’in de yaralandığı belirtilmişti. Bekir ve Beşir Karadeniz’in 3 kişiye karşı ‘kasten öldürme’ suçundan 3 kez müebbet hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti. Beşir Karadeniz’in ayrıca ‘olası kasıtla öldürme’, 3 kişiyi ‘silahla yaralama’ ve ‘ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma taşıma veya bulundurma’ suçlarından ise 46 yıla kadar hapsi talep edilmişti. Bekir Karadeniz’in ise 3 kişiye karşı ‘silahla kasten yaralama’ ve ‘ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma’ suçlarından 14 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenmişti. İddianamede 6 diğer sanığın ise sanık Bekir Karadeniz’e karşı ‘silahla kasten yaralama’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından ayrı ayrı 7 yıla kadar hapisleri talep edilmişti.