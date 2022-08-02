Küçükçekmece’de son 3 yılda toplam 170 bin asfalt dökülerek yollar yenilendi. Sürücüler için güvenli sürüş imkanı da oluşurken ilçede yaşayanlar da prestijli yollara kavuştu.

Küçükçekmece’de son 3 yılda toplam 170 bin asfalt dökülerek yollar yenilendi. Sürücüler için güvenli sürüş imkanı da oluşurken ilçede yaşayanlar da prestijli yollara kavuştu.

Küçükçekmece Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yol düzenleme ve asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sürücülere güvenli sürüş imkanı sunmayı ve kente prestijli yollar kazandırmayı hedefleyen Küçükçekmece Belediyesi, ilçede son 3 yılda 107 bin 775 ton asfalt İle 93 bin 554 metre yolu yenilerken, 62 bin 375 ton asfalt ile 260 bin metrekare alanda lokal asfalt yama çalışması gerçekleştirdi.

“Küçükçekmece’de kaliteli yol ağları ve konforlu ulaşım için çalışmalar sürüyor”

Küçükçekmece’yi daha kaliteli yol ağlarıyla buluşturmak için yol bakım ve onarım çalışmalarını kentin ihtiyaç duyulan noktalarında sürdürdüklerini ifade eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Yaptığımız yatırımlarla bu kentin çehresini değiştirmeyi ve kentlinin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyoruz. Komşularımızın modern, konforlu ve güvenli bir yolculuk yapabilmeleri için en başta hayatlarını kolaylaştırmak için yol çalışmalarını çok önemsiyorum. Çalışmaları sık sık yerinde incelemeye de gayret gösteriyorum. Bu anlamda bize ulaşan, yönlendiren, taleplerini ileten tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Yol yenileme, bakım, onarım çalışmaları mevsim şartları elverdiği sürece devam edecek” açıklamasında bulundu.

Aynı zamanda kentin ihtiyaçları gözetilerek gerçekleştirilen yol yapım hizmetleri çerçevesinde, mevsim koşullarının etkisiyle bozularak deforme olan, can ve mal güvenliğini olumsuz etkileyecek yollar, kullanıma uygun hale getirilip iyileştirilerek, sıcak asfaltla kaplanıyor. Üst yapı çalışmaları tamamlanan cadde ve yollarda asfaltlama çalışmalarının akabinde yollara yol çizgileri de çekilerek araç ve yayaların trafik güvenliği sağlanıyor. Kent genelinde son 3 yılda 56 bin metre yol çizgisi çalışması gerçekleştirildi.

Çevre düzenleme ve altyapı çalışmaları çerçevesinde ilçe genelinde ihtiyaç duyulan alanlarda parke kaplaması ve bordür taşı çalışmalarını da sürdüren ekipler, yağmur suyu kanalları ve kanalizasyon hatlarını da yenileyip, temizliklerini gerçekleştiriyor. Küçükçekmece Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ilçe genelinde, zemin kaldırma, zemin düzeltme, asfalt serimi, kaldırım onarım ve yenileme, park yeri ve trafik işaretlemeleri, dubalama, yol ve yaya geçidi çizgilerinin çizilmesi hizmetlerine ihtiyaç duyulan noktalarda sürdürecek.