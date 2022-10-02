Karayolları Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürü Sezgin Küçükbekir, Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde bir dizi incelemelerde bulundu.

Karayolları Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürü Sezgin Küçükbekir, Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde bir dizi incelemelerde bulundu.

Karayolları Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürü Sezgin Küçükbekir’i Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, AK Parti Kırkağaç İlçe Başkanı Mehmet Emin Güngör ve Belediye Meclis Üyesi İsmail Dürüst karşıladı. Küçükbekir, Kırkağaç’a bağlı Bakır Mahallesi’nde bulunan otoban kenarında açılacak olan yol için yerinde inceleme yaptı. Ayrıca otoban yapıldıktan sonra yağmur sularının ovadaki arazilerde su baskınına sebep olmaması amacıyla Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse ve Kırkağaç Belediye Başkanı Gedüz’den bilgi aldı.