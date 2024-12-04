Malatya’nın kırsal bölgelerinde, soğuk hava ve zorlu kış şartlarına rağmen küçükbaş hayvan yetiştiricileri, hayvanlarının bakımını aksatmadan sürdürüyor. Su ve diğer zorluklarla mücadele eden üreticiler, hayvancılıkla geçimlerini sağlamaya devam ediyor.

Malatya’da, zorlu kış şartlarında küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin mücadelesi devam ediyor. Hava sıcaklıklarının gece saatlerinde sıfırın altına düşmesi, kırsalda hayvancılık yapan besiciler için büyük zorluklara yol açıyor. Bu olumsuz şartlara rağmen, hayvancılık faaliyetlerini sürdüren yetiştiriciler, sürülerini günde iki kez dışarı çıkararak yemleme işlemlerini yapıyor.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Atalar Mahallesi’nde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan çiftçi Bayram Yılmaz, soğuk hava şartlarına rağmen hayvanlarının bakımını aksatmadan yapıyor. Su temini konusunda da ciddi sıkıntılar yaşadığını belirten Yılmaz, kar ve soğuk hava nedeniyle özellikle su kaynaklarında yaşanan yetersizliklerin hayvancılığı daha da zorlaştırdığını dile getirdi.

Günde iki kez hayvanları yemlediklerini ifade eden Yılmaz, “Kış yeni başladı ancak şubat ayında daha da zorlanacağımızı düşünüyoruz. Fırtınalı günlerde hayvanları dışarı çıkarma imkanı bile olmuyor, bu yüzden gün içinde ancak bir kez yemleme yapabiliyoruz" diyerek, yaşadıkları zorlukları anlattı. Yılmaz, su sorununun çözülmesi halinde yaz aylarında daha verimli bir üretim yapabileceklerini, su sıkıntısı nedeniyle daha önce sahip olduğu 500 hayvandan sayısını yarıya düşürmek zorunda kaldığını ifade etti.

Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın ise bölgede hayvancılık yapan yetiştiricilerin yemleme ve sulama gibi temel ihtiyaçlarda büyük sıkıntılar yaşandığını belirtti. Özellikle suyun yetersiz olmasının hayvancılık faaliyetlerini daha da zorlaştırdığını ifade eden Akın, "Su kaynaklarının dolmaması ve kuyu sularının eksikliği, hayvanların sağlıklı bir şekilde beslenmesini ve bakımını zorlaştırıyor. bu sorunların çözülmesi için Tarım İl ve İlçe Müdürlükleri ile iş birliği yaparak, bölgedeki mera ıslahı çalışmalarının hızlandırılmasını ve sulama sistemlerinin bir an önce hayata geçirilmesini amaçlıyoruz. Ayrıca, mera ıslahı projesi kapsamında, sulama alanlarının iyileştirilmesi, tuzlak ve gölgelik alanların oluşturulması, yemleme ekipmanlarının sağlanması ve güneş paneli sistemlerinin kullanılması gibi yenilikçi çözümler üzerinde de çalışmalarının devam ediyor. Bu projelerin, 2025 yılında başlayacak olan Dünya Bankası destekli programla hayata geçirilmesi planlanıyor. Zor şartlarda üretim yapan yetiştiricilere teşekkür ediyorum" diye konuştu.