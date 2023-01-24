Geçtiğimiz sezon yaklaşık 65 dönüm araziden 250 ton silaj elde eden İzmit Belediyesi, hayvan yemi olarak kullanılan silajları küçükbaş hayvan üreticilerine ücretsiz olarak dağıtacak.

Geçtiğimiz sezon yaklaşık 65 dönüm araziden 250 ton silaj elde eden İzmit Belediyesi, hayvan yemi olarak kullanılan silajları küçükbaş hayvan üreticilerine ücretsiz olarak dağıtacak.

İzmit Belediyesi, geçtiğimiz sezon yaklaşık 65 dönüm arazisini hayvan yemi olarak kullanılmak üzere mısır ve şeker sorgumu üretimine ayırmış, yaklaşık 250 ton olmak üzere 570 adet 450 kilogramlık silaj paketi üretmişti. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde üretilen silaj paketleri, İzmitli küçükbaş hayvan üreticilerine ücretsiz olarak dağıtılacak.

Silaj paketi hibesinden yararlanmak isteyen küçükbaş hayvan üreticilerinin başvuruları Modern Hayvan Pazarı’nda yer alan Kırsal Hizmetler Müdürlüğünde yüz yüze gerçekleşecek. İzmit ilçe sınırları içerisinde ikamet eden, ÇKS veya çiftçi belgesi olan, son 1 ay içerisinde üzerinde hayvan giriş-çıkış hareketi olmayan, küçükbaş hayvan varlığı 1-25 arasında olan çiftçiler, 27 Ocak Cuma Gününe kadar ön kayıt yaptırabilecek.