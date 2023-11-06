Erzurum Valiliği, “Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var” projesi çerçevesinde üreticilere verilen kredi miktarının artırıldığını açıkladı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, Küçükbaş hayvan üreticilerine verilen işletme kredisi 400 bin TL.’ye çıkarıldığı belirtildi. “Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var” projesi kapsamında, Erzurum Valiliği ve T.C. Ziraat Bankası arasında, 2 Kasım 2023 tarihinde imzalanan protokol ile küçükbaş hayvan yetiştiricilerine verilen yatırım ve işletme kredisi miktarı 400 bin TL.’ye çıkarıldı. Proje kapsamında, Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, 2020 ve 2022 yıllarında iki etap halinde alınan başvurular ile bugüne kadar 650 yetiştiriciye, 63 bin 236 küçükbaş hayvan verildi. Küçükbaş üretim modeli temelinde hazırlanan bu proje ile kırsal gelir kaynaklarının arttırılması ve köyden kente göçün azaltılması hedefleniyor.