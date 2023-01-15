Afyonkarahisar’da kurulan küçükbaş hayvan pazarında kış mevsimi olmasına rağmen alışverişler hızlanırken, üreticiler ise aldıkları koyun ve kuzuları Kurban Bayramı’na kadar besleyip satacaklarını ifade ettiler.

Afyonkarahisar’da kurulan küçükbaş hayvan pazarında kış mevsimi olmasına rağmen alışverişler hızlanırken, üreticiler ise aldıkları koyun ve kuzuları Kurban Bayramı’na kadar besleyip satacaklarını ifade ettiler.

Şuhut ilçesinde hafta sonları kurulan hayvan pazarı kentin küçükbaş alım satımında adeta fiyatların belirlendiği pazar haline geldi. Kentin bir çok ilçesinde alıcı ve satıcılar kurulan pazarda bir araya gelirken, pazara zaman zaman çevre illerden de satıcılar geliyor. Sabah erken saatlerde pazarın yolunu tutan satıcılar ile alıcılar arasında pazarlıklar ise yine erken saatlerde başlıyor. Kızışan pazarlıkları ise araya girenlerin yardımıyla çözülüyor. Pazarda küçükbaş hayvanlar kilogramına göre bin 500 ile 2 bin 550 TL arasında alıcı buluyor.

Üretici Hasan Binek sabah erken saatlerde pazara geldiğini ve aldığı küçükbaş hayvanları Kurban Bayramına kadar besleyeceğini dile getirdi.