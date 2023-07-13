Mersin Büyükşehir Belediyesinin başarı ile sürdürdüğü üreticiye küçükbaş hayvan desteği sağladığı ‘Hadi Gel köyümüze Destek Verelim’ projesi devam ediyor. Proje çerçevesinde 2020 ve 2021 yılında destek verilen üreticilerden toplanan yaklaşık bin 200 küçükbaş hayvan ekipler tarafından teslim alındı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Selçuk Şahutoğlu, projenin başladığı 2020 yılından itibaren 4 bin 500 küçükbaş hayvanın üreticiye verildiğini söyledi. Şahutoğlu, 60 çiftçi ile başlayan projede her bir üreticiye 24 dişi bir erkek olmak üzere 25’er adet küçükbaş hayvanın yanı sıra 4 ton yem ve 1 yıllık aşı hizmetinin de ücretsiz olarak verildiğini kaydetti. Projede 2021 yılında da dağıtım yaptıklarını ve 2022 yılında geri toplama işlemlerine başladıklarını ifade eden Şahutoğlu, “2022 yılı itibariyle 540 hayvanımızı üreticilerden teslim aldık. Kalanını satın alarak 60 üretici için bin 500 hayvanı tamamlamıştık. Geldiğimiz an itibariyle de üç yıl içerisinde 4 bin 500 hayvanı 180 ayrı üreticimizle buluşturmuştuk. Bu senede 2020 ve 2021 yılında teslim ettiğimiz hayvanlardan üreticilerimizin üretmiş olduğu ve damızlık değeri olan hayvanları bu sene toplamaya devam ediyoruz” dedi.

2023 yılında da yaklaşık bin 200 hayvanı üreticilerden toplayacaklarını dile getiren Şahutoğlu “Topladığımız bu hayvanları da 2023 yılındaki yeni yetiştiricilerimizle buluşturacağız. Bu alanda toplamış olduğumuz bin 200 hayvanı, karantina sürecini geçirmeleri için Belediyemize ait olan hayvan pazarımıza getirdik. Burada hayvanların kırkım, tırnak bakımı ve aşılarını yapmak üzere bakımlarını bizler üstleneceğiz” diye konuştu.