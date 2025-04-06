Melikgazi’de modern ve yaşanabilir bir mahalleler oluşturmak için ömrünü tamamlamış konutların yerine konforlu ve yeni yaşam alanları oluşturan Melikgazi Belediyesi kentsel dönüşümde referans çalışmalarına devam ediyor.

Çalışmaları devam eden Battalgazi Mahallesi kentsel dönüşüm projesinde 23 bloktan 10 bloğun kaba ve ince inşaatı tamamlandı. Eski binaların yerine yeni yapılar inşa edilmesiyle mahallelerin görünümlerinin iyileştiğini, mahallede yaşam kalitesinin de artığını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Birçok mahallemize değer katacak ve örnek teşkil eden kentsel dönüşüm çalışmalarımıza devam ediyoruz. Daha yaşanabilir bir Melikgazi için tüm ekip arkadaşlarımla beraber ilçemiz için gayret gösteriyoruz. Battalgazi, Kazım Karabekir, Anbar ve Yıldırım Beyazıt, Aydınlıkevler gibi birçok mahallede kentsel dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor. Battalgazi Mahallesi kentsel dönüşüm projemizin 23 bloktan oluşan 2. etabı devam ediyor. 10 blok tamamlandı. Diğer bloklarımız da yükseldi ince inşaatına ve yapım çalışmalarına devam ediliyor. Kentsel dönüşüm projesi ile sadece binaları yenilemiyoruz. Mahallede ihtiyaç olan sosyal yaşam alanları, parklar, spor ve eğitim tesisleri gibi birçok hizmeti de beraberinde sunuyoruz. Aynı zamanda kentsel dönüşümle birlikte, elektrik, su, doğalgaz, internet gibi alt yapı sistemleri de yenilenir. Yeni konutlar yaptığımız mahallemizde yaşam ve ekonomik hayat da canlanır. Bu alanlarda yeni iş yerleri yaptığımız için esnaf için de yeni fırsatlar doğar. Battalgazi Mahallesi Küçükali 2. etap çalışmamızı bu sene tamamlayıp teslim etmeyi planlıyoruz. Yaptığımız imar ve kentleşme çalışmaları ile birlikte yeni Melikgazi’yi inşa etmeye devam edeceğiz" dedi.