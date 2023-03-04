Samsun Olgunlaşma Enstitüsü’nden depremzede çocuklara yürek ısıtan mont ve yelek desteği yapıldı.

Samsun Olgunlaşma Enstitüsü’nden depremzede çocuklara yürek ısıtan mont ve yelek desteği yapıldı.

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 11 ilin etkilendiği depremin ilk gününden itibaren depremzedeler için birçok üretim yapan Samsun Olgunlaşma Enstitüsü, deprem bölgesinde kullanılması için daha önce ürettikleri uyku tulumlarından kalan kumaşları mont, yelek ve çantalara dönüştürdü.

Milyonların birlik olduğu ve 11 ilin etkilendiği Kahramanmaraş merkezli depreme destekler devam ederken, Samsun Olgunlaşma Enstitüsü’nden de destekler yağmaya devam ediyor. Depremzedeler için dikilen yüzlerce uyku tulumunun ardından, kalan kumaşlarla depremzede çocuklara mont ve yelek dikiliyor. Dikilen montlar polarlı yapısı sayesinde insan vücudunu sıcak tutarken aynı zamanda su geçirmez özelliği sayesinde de yağmurdan ve her türlü yağışlı havadan koruduğu belirtildi.

“Deprem bölgesine özel su geçirmeyen ve sıcak tutan kumaşlardan montlar üretiyoruz”

Yakın zamanda uyku tulumlarından artan kumaşlar ile mont, yelek ve çanta gibi malzemeler ürettiklerini belirten Samsun Olgunlaşma Enstitüsü giyim öğretmeni Gülderen Arslan, "Atölyemizde ülkemizde yaşanan deprem felaketinde etkilenen kardeşlerimiz için çalışmalar yapıyoruz. İlk önce uyku tulumları yaptık. Daha sonra uyku tulumlarından artan kumaşlarla çocuklar için mont ve yelekler üzerinde çalışıyoruz. Bu kumaşlar İstanbul’da bulunan iş adamları tarafından verilen kumaşlardır. Bu kumaşları kurumumuz olarak fermuarlarını ve gerekli diğer parçalarını alarak birleştirip dikiyoruz. Kumaşların özelliği su geçirmez olması. İçleri polarlı olduğu için sıcak tutma özelliği vardır. Deprem bölgesi için bu özelliklerin etkili olacağını düşündük. Yetişkin ve çocuk tulumu olmak üzere 1000’e yakın uyku tulumu ürettik. Onlardan artan kumaşları değerlendirmek istedik. Hem daha faydalı olabilmek için hem de geri dönüşüm olması açısından. Şu anlık 30 yelek, 5 mont ve 20 çanta ürettik. Bir kısmını deprem bölgesine göndermiş bulunmaktayız. Uyku tulumlarımız deprem bölgesine gönderildi. Artan parçalardan üretimlerimizi yapmaya devam ediyoruz” dedi.

“Depremzede kardeşlerimiz için gönüllü olarak çalışıyoruz”

Usta öğretici Ayşe Yıldırım, “Elimizden geldiği kadar depremzedelere yardımcı olmak maksadıyla ürünlerimizi dikiyoruz. Elimizden geldiği kadar deprem bölgesindeki insanlarımız için çabalıyoruz. Bu üretimlerimizin inşallah çok faydalı olacağını düşünüyorum. Bu işlerimizi gönüllü olarak yapıyoruz. Olgunlaşma Enstitüsünde usta öğretici olarak görev yapıyorum ama onun dışında bu işleri gönüllü olarak yapıyoruz” diye konuştu.

“Depremzede çocuklar ve bebekli anneler için neler yapabiliriz diye düşünüp başladık”

Usta öğretici Neslihan Yıldırım, “Depremzede çocuklarımız için, bebekli anneler için nasıl faydalı olabiliriz, neler yapabiliriz bunları düşünerek çalışmalar yapmaya başladık. İnşallah faydalı olmuşuzdur” şeklinde konuştu.