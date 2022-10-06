Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde 20 ilkokul öğrencisi, kendi hikayelerinin toplandığı 50 sayfalık kitapla küçük yaşta yazar olma duygusunu tatmanın mutluluğunu yaşadı.

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde 20 ilkokul öğrencisi, kendi hikayelerinin toplandığı 50 sayfalık kitapla küçük yaşta yazar olma duygusunu tatmanın mutluluğunu yaşadı.

Boğazlıyan Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile yürütülen ‘Eğitime Destek Programı’ doğrultusunda ilkokul öğrencilerinin kitap okuma alışkanlığı kazanmaları için hikaye yazmaları istendi. Milli Şehit Kaymakam Kemal Bey İlkokulunda 4’üncü sınıfta okuyan 20 öğrenciye öğretmenleri Mikail Gök, hikaye yazım teknikleri ve yazarlar hakkında eğitim verdi. Kimi öğrenci tamamen hayal güçlerini kağıda aktarırken, kimi öğrenciler ise yaşadıkları olayları kağıda döktü. Öğrenciler yazdıkları hikayeleri sınıf öğretmenlerine teslim etti.

Boğazlıyan Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce öğrencilerin hikayeleri, “Küçük Kalemler Büyük Düşler” adı altında kitaplaştırıldı. Kitapları basılan minik öğrenciler, yazar olmanın mutluluğunu yaşadı.

300 adet basımı yapılan ve 50 sayfadan oluşan kitap için öğrenciler, imza günü düzenledi. Öğrenciler yazdıkları kitapları imzalayarak programa katılanlara hediye etti. Programa katılan ilçe protokolü öğrenciler ile birlikte basımı yapılan kitabı okudu. Çocukların yazdığı hikaye kitabının, ilçelerde okullara ve kütüphanelere dağıtılacağı bildirildi.

“Hepimiz birer yazar olduk”

Hedefinin yazar olmak olduğunu söyleyen öğrencilerden Irmak Kurtul, “Öğretmenlerime ve bütün arkadaşlarıma, kaymamamıza çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımla hepimiz birer yazar olduk. Çok mutluyum bunun için. İnşallah herkesin bizim kitabımızı okumasını istiyorum. Hikâyemiz kitaba dönüştü. Artık bizim de bir kitabımız var. Biz de yazar olduk. İlerideki hedefim yazar olmak.” dedi.

“Kendi hayalimiz ile kitap oluşturduk”

Eymen Ak isimli öğrenci ise, “Öğretmenimiz bize her Çarşamba günü boş bir kağıt verir ve hiç ödev vermezdi. Biz de kağıda hayal gücümüz ile bir şeyler yazardık. Kendi hayalimiz ile bir kitap oluşturduk, çok mutluyum. Küçük bir çocuğun yazar olması çok mümkün olmuyor. Yazar olduğum için çok mutluyum. Biz de artık bir yazar olduk.” şeklinde konuştu.

“Öğrencilerimin hepsi çok mutlu oldu”

Milli Şehit Kaymakam Kemal Bey İlkokulu 4. Sınıf Öğretmeni Mikail Gök de, “Bu çağda çocuklara kitap okutmak çok zor. Biz kitabı nasıl sevdirebiliriz diye bir düşünceye kapıldık. Çocuklara da bir soru sorduk acaba biz kitap yazabilir miyiz dedik? Onların da hepsi yazamayız diye düşündüler başta ama şimdi kitaplarını ellerine aldılar. Hepsi çok mutlu oldular. Biz de çok mutlu olduk. Kaymakam Bey de destekledi projemizi ve kitaplarımız çıktı. Çok mutluyuz. Çocuklarımla gurur duyuyorum.” ifadelerine yer verdi.

“Bu çocuklar yarın büyük yazar olacak”

Boğazlıyan Kaymakamı Recep Aydın ise, “Biz burada çocuklarımızın proje yapma yeteneğini ve ufuklarını geliştirmeyi amaçladık. Bu proje eğitime destek programı çerçevesinde bir projeydi. Burada çocuklarımızın hayallerinin hikayeye, hikayelerinin de kitaba dönüşmesi bizi çok mutlu etti. Biz küçük projelerle de güzel işler yapılabileceğini göstermiş olduk. Bu çocuklar yarın büyük birer yazar olacak. Belki de bu hayallerini gerçekleştirmiş olacaklar.” dedi.