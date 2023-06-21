Tepebaşı Belediyesi, bölgede üretim yapan çiftçilere katkı sağlamak amacıyla çalışmalarına devam ederken, küçük üreticiler için sıvı gübre desteği veriyor.

Tepebaşı Belediyesi, bölge üreticilerine destek olduğu çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede Tepebaşı bölgesinde küçük çiftçilerin girdi maliyetlerinin azaltılması amacıyla 50 dönüm veya altında üretim yapan ÇKS belgeli tarlası olan üreticilere sıvı gübre desteği sağlanıyor. Sıvı gübre desteğinden yararlanan 10 üreticiye Atalantekke mahallesinde Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından 3 dekarlık tarım alanında kullanılmak üzere sıvı gübre dağıtımı gerçekleştirildi. Üreticiler verilen desteklerden dolayı Tepebaşı Belediyesine teşekkürlerini iletiyor.

“Küçük üreticinin desteklenmesi önemli”

Sıvı gübre desteğinden yararlanan üreticiler, “Küçük üreticinin desteklenmesi çok önemli. Daha önce verilen çilek desteğinden de bu sıvı gübre desteğinden de çok memnunuz. Tepebaşı Belediyesi’nin desteklerinden dolayı da teşekkür ederiz” dedi.