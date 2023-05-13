Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 2022-2023 okul sporları faaliyet programında yer alan küçükler ve minikler tenis il şampiyonasının şampiyonları, grup müsabakalarında da aynı başarıyı gösterdi.

Şırnak’ta yapılan küçükler ve minikler tenis grup müsabakaları Doğu ve Güneydoğu illerinin katılımıyla yapıldı. Batman’ı temsilen katılan Fatma Zehra İmam Hatip Ortaokulu, küçük kızlarda grup birincisi olurken, Atatürk İlkokulu’ da minik erkeklerde grup birincisi olmayı başardı. Her iki okulun tenis takımları okullarını ve Batman’ı Manisa’da yapılacak olan Türkiye finallerinde temsil etmeye hak kazandı.