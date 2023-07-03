Adana’da 2 yıl önce beyin tümörü teşhisi konulan ve yürüme kabiliyetini kaybeden 9 yaşındaki Semih, başarılı bir tedavinin ardından 2 yıl sonra yeniden ilk adımlarını attı. Küçük çocuğun şimdi tek hayali bisiklet sürüp arkadaşlarıyla futbol oynayabilmek.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Mirzaçelebi Mahallesi’nde ikamet eden Osman (43) ve Tuba (39) çiftinin 9 yaşındaki oğulları Semih Hüda Toraman, 2 yıl önce yaşadığı göz kayması ve yürüme bozukluğu şikayetleri nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Küçük çocuğa kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde beyin tümörü teşhisi konuldu. Küçük Semih’in beynindeki tümör ameliyatla alındı ancak ameliyattan sonra vücudunun sağ tarafı felç kaldı ve bir daha adım atamadı. 1 yıl boyunca kemoterapi tedavisi gören küçük çocuk daha sonra fizik tedaviye başladı. Aldığı fizik tedavi sonucu Semih bir ay önce destekli şekilde tekrardan yürümeye başladı.

İhlas Haber Ajansı’na konuşan anne Tuba Toraman, “Her ne kadar patolojik sonucumuz kötü çıksa da Semih’in iradesiyle bu süreci çok güzel bir şekilde atlattık. Şuanda fizik tedavimiz devam ediyor. Bu fizik tedaviyle inanıyorum ki oğlum hızlı bir şekilde yürümeye başlayacak. Çok üzülüyordum, kendisi de çok üzülüyordu. Semih çok kısıtlıydı. Diğer arkadaşları top oynayıp bisiklet sürerken oğlum çok etkileniyordu. Şuanda oğlumun en büyük hayali tekrardan bisiklet sürüp arkadaşlarıyla futbol oynamak” diye konuştu.

Adım atmaya başlayan Semih ise yalnız başına bisiklet sürmeyi çok özlediğini söyledi.