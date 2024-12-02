Yunusemre Belediyesi, ilçenin altyapı ve yol kalitesini artırmak amacıyla çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Küçük Sanayi Sitesi’nde çeşitli nedenlerle bozulan yollarda asfalt yama çalışması gerçekleştirdi. Bölgedeki yolların daha kullanışlı hale getirilmesi için titizlikle yürütülen çalışmalar, bölgedeki esnafın da takdirini kazandı. Belediyenin gerçekleştirdiği onarım çalışmaları sayesinde, sanayi sitesindeki yolların standartları yükseltilerek esnafların daha konforlu ve güvenli bir çalışma ortamına kavuşması sağlandı. Küçük Sanayi Sitesi esnafları, gerçekleştirilen asfalt yama çalışmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Esnaflar, yolların onarılmasının kendileri için büyük bir kolaylık sağladığını ifade ederek, Yunusemre Belediyesi ve Belediye Başkanı Semih Balaban’a teşekkür etti.