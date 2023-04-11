Çayırova Belediyesi, küçük işletmeleri bir çatı altında toplayacak küçük sanayi sitesi projesinin inşaat çalışmalarına başladı.

Çayırova’daki küçük işletmeleri bir çatı altında toplayacak küçük sanayi sitesi için proje hazırlayan Başkan Çiftçi, inşaatı başlayan siteyi yakından takip ediyor. 31 dönüm arazi üzerine kurulacak küçük sanayi sitesinin yapılacağı alanda başlayan hafriyat çalışmalarını yerinde inceleyen ve çalışmalar hakkında bilgiler alan Çiftçi, "Halkımıza taahhüdümüz olan küçük sanayi sitemizin inşaatına başladık. Projemizi hızla tamamlayarak, ilçemizdeki küçük işletmeleri bir çatı altında toplayacağız ve kronik bir sorunu daha çözmüş olacağız" dedi.