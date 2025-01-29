Bursa’nın Orhangazi ilçesinde Küçük Sanayi Sitesi’nde Mesleki Eğitim Merkezi kuruluyor.

Orhangazi Küçük Sanayi Sitesi’nde 8 sınıflı Mesleki Eğitim Merkezi Yapımı Bağışçı Protokolü, Bursa Valisi Erol Ayyıldız öncülüğünde İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, Orhangazi Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erol Hatırlı ve bağışta bulunan iş adamı Metin Derin’in vasiyet yükümlüsü vakıflar (TOÇEV, TEV, TEGV) adına Ebru Uygun arasında imzalandı.

Metin Derin’in vasiyeti doğrultusunda Orhangazi Küçük Sanayi Sitesi’nde inşa edilecek olan Mesleki Eğitim Merkezi 8 derslikli olacak. Protokolün ardından KSS’de belirlenen arsa üzerine önümüzdeki günlerde merkezin inşaatı da başlatılmış olacak.