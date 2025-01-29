Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, ilçede hayata geçirilecek olan Küçük Sanayi Sitesi için ihale tarihini açıkladı.

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde "Küçük Sanayi Sitesi" projesi kapsamında 16 adet küçük dükkan için 6 Şubat tarihinde ihale usulü satış yapılacak. İhale öncesi bir açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, "İlçenin ticari altyapısını geliştirmek ve esnafa modern çalışma alanları sunmak amacıyla hayata geçirilecek Küçük Sanayi Sitesi Projesi için ihale süreci başlıyor. Proje kapsamında sanayi sitesinde 16 adet küçük dükkan için 6 Şubat tarihinde ihale usulü satış yapılacak. Sanayi esnafımızın ihtiyaçlarını karşılayacak donatı alanlarıyla iş gücünü ve üretimi destekliyoruz" dedi.