Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, küçük sanayi sitelerinin taşınması süreciyle ilgili istişare toplantısı yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gürkan Üçüncü, Ortahisar Belediye Başkan Yardımcıları Cüneyit Zorlu ve Mustafa Özer İskender, Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanları Mustafa Yaylalı ve Coşkun Şahin ile Ortahisar Belediyesi İmar ve Şehircilik Şube Müdürü Şenay Karakaş’ın da katıldığı toplantıda, Ortahisar ilçesinde yer alan 5 küçük sanayi sitesinin taşınmasına ilişkin planlanan çalışmalar değerlendirildi. Teknik raporların da masaya yatırıldığı toplantıda, şehir merkezinde kalan sanayi sitelerinin taşınmasının elzem olduğu ve bu süreçte hiçbir vatandaşın mağduriyetine neden olunmaması ortak fikrinde buluşuldu.

Süreci birlikte yöneteceğiz

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Sanayi sitelerinin taşınması konusunda Ortahisar Belediye Başkanımız Ahmet Kaya ve ekibiyle verimli bir toplantı yaptık. Bu süreci şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da birlikte yönetecek ve kararları ortak akılla alacağız. Sanayi sitelerinin taşınması, şehrimizin menfaati için, geleceği için çok önemli. Bunu yaparken hiçbir vatandaşımızın mağdur edilmemesi de ortak kararımızdır. Kimsenin endişesi olmasın. Şehrimizin de, vatandaşımızın da yararına bir iş olmasını amaçlıyoruz. Vatandaşlarımızla da görüşüyoruz, görüşeceğiz. Çalışmalarımız tamamen şeffaf bir şekilde ilerliyor. Sonunun da hayırlı olması en büyük temennimizdir" dedi.