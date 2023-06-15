E sınıfı öğrencileri, kendi yazdıkları şiirleri “Küçük Şairlerin Kaleminden” isimli şiir kitabında topladı.

Sarayköy 24 Mayıs İlkokulu 4-E sınıfı öğrencileri, ilk baskısı yapılan “Küçük Şairlerin Kaleminden” isimli şiir kitabını Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Akhan’a hediye etti. Öğrencilere bu anlamlı ziyaretleri sırasında Okul Müdürü Osman Hayta ve sınıf öğretmenleri Fatma Öztürk eşlik etti.

Öğrencilerini gösterdikleri başarı için kutlayan sınıf öğretmeni Fatma Öztürk, kitabın çıkış süreci şu sözlerle anlattı:

“Öğrencilerimin kaleme aldığı şiirlerden oluşan “Küçük Şairlerin Kaleminden” adlı şiir kitabımız, ders içi bir etkinlik olarak öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırma ve kelime dağarcıklarını zenginleştirme amacıyla başladı. Öğrencilere ne kadar çok okurlarsa o kadar güzel şiirler yazabileceklerini söyledim. Öğrencilerim kendilerine bir şiir defteri oluşturdular. Ayrıca öğrencilerime daha önce mezun ettiğim öğrencilerimle çıkarttığımız ilk şiir kitabımızı gösterdim. Daha büyük bir heyecanla yazmaya başladılar. Her yazdıkları şiir bir öncekinden daha güzel olmaya başladı. Bunu öğrenciler kendileri de fark etmeye başladılar. Sonrasında yılsonuna kadar yazdıkları şiirlerinden seçerek bir kitap oluşturduk. Velilerimizin katkılarıyla basımını Denizli’de yaptığımız kitabımız, öğrencilerim için büyük bir mutluluk oldu. Kendi emeklerinin karşılığını gerçek bir şeklide elde etmenin gururunu yaşadılar. Öğrencilerimin hayatlarında böyle bir anı oluşturabilmek beni de ayrıca mutlu etti.”