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Özel sporcu Muhammed Yiğit Ağca ise genel sıralama minik erkekler kategorisinde 1’incilik elde etti.

Kayseri’de Minikler-Küçükler Yerel Lig 4. Etap Masa Tenisi müsabakaları gerçekleştirildi. Müsabakalar sonunda Küçük Kızlar kategorisinde; Hatice Ravza Gülce 1’inci, Esma Kamer Süt 3’üncü, Ceren Koçak 4’üncü olurken, Küçük Erkekler kategorisinde Duran Bayram 3’üncü oldu. Müsabakaların Minik Kızlar kategorisinde ise; Havvanur Almaz 2’incinci olurken, Minik Erkekler kategorisinde Ertuğrul Bozkurt 3’üncü oldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları masa tenisi müsabakalarında büyük başarı elde etti.

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